Forza Horizon 6 è in fase in sviluppo?

Pare che il sesto capitolo di Forza Horizon sia in fase di sviluppo. Tale rumors deriva dal fatto che Playground Games ( l’azienda britannica creatrice del titolo in questione), abbia pubblicato un annuncio di lavoro per un designer di livelli su GameJobs dove, nella descrizione stessa dell’annuncio, si dice che l’azienda è alla ricerca di un candidato che dovrebbe unirsi ad un team di sviluppo per un “ prossimo titolo AAA”. Facile quindi pensare che possa trattarsi proprio del sesto capitolo del franchise.

Ma ecco cosa recita l’annuncio nello specifico:

“Playground Games sta cercando un Level Designer da inserire nel nostro team di Forza Horizon. In qualità di membro del team di progettazione di un titolo AAA, ti assumerai la responsabilità di ampie sezioni del level design del gioco, oltre a fare da mentore e guidare i compagni di squadra junior. Farai parte del team di level design del nostro prossimo titolo AAA, responsabile della creazione di esperienze di gioco divertenti e giocabili. Durante la pre-produzione lavorerai a stretto contatto con gli artisti dell’ambiente per creare e iterare ambienti whitebox che dimostrano concetti di gioco fondamentali”

Insomma, tutto fa pensare proprio a quel titolo; ma anche se fosse così ( e non ne abbiamo la certezza) i fan non dovrebbero però aspettarsi di avere notizie tanto presto poiché ciò starebbe a significare che il gioco si trova ancora alle fasi iniziali di sviluppo. Per quanto riguarda Forza Horizon 5 è possibile trovare tutte le novità dell’aggiornamento Serie 6 qui.