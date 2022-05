MSI estende le offerte per l’Amazon Gaming Week

Amazon Gaming Week , MSI ha deciso di estendere fino al prossimo 22 maggio le promozioni sui propri notebook destinati principalmente ai gamer. Alla luce del successo dell’, MSI ha deciso di estendere fino al prossimo 22 maggio le promozioni sui propri notebook destinati principalmente ai gamer.

I modelli che possono essere acquistati a prezzi vantaggiosi ancora per qualche settimana sono numerosi e vanno dai modelli entry level, come, ad esempio, il compatto MSI GF63, in vendita a 899 euro, anziché 1099 euro, fino al potentissimo Raider GE66, equipaggiato con grafica NVIDIA GeForce RTX3080 e CPU Alder Lake i7, ideale per chi ricerca davvero il massimo in fatto di gaming notebook, che è in vendita a 3.199 euro anziché 3.499 euro.

Per chi è alla ricerca di un laptop per giocare e con un ampio display da 17,3” non dovrà lasciarsi sfuggire il GP76 Leopard e il Pulse GL 76, entrambi con GPU NVIDIA serie 3000 e rispettivamente in vendita a 1.999 euro e 1.699 euro, con sconti tra i 300 e i 500 euro.

Sempre dotati di GPU serie 3000 sono diversi modelli dell’esclusiva serie Katana GF66, con prezzi a partire da 999 euro (prezzo originale 1299), il sottile e leggero GS66 Stealth, in promozione a soli 1649 euro (750€ di sconto), e l’elegante Stealth 15M, in vendita a 1699 euro, anziché 1899 euro.