My Name Is Mayo 3: data di uscita ufficiale ed il trailer

My Name Is Mayo è un titolo conosciutissimo dai cacciatori di platini. Il titolo, in effetti, vanta un trofeo di platino facile da aggiudicarsi: basta infatti semplicemente cliccare un numero preciso di volte sul vasetto di maionese, protagonista del titolo, e basta.

Il primo gioco arriva su PlayStation nel 2017, entusiasmando la critica non solo per la sopra citata facile strada al conseguimento del trofeo, ma anche perché il suo gameplay è semplice ma allo stesso tempo accattivante. È stato seguito poi nei 2020 da My Name Is Mayo 2 dove al gameplay sono stati aggiunti mini giochi, fatti iconici e addirittura mini trame. Ora, nel 2022, GreenLava si sta preparando all’uscita del terzo capitolo di quella che è ormai una trilogia e annuncia il gioco tramite un trailer simpatico ed “ invitante”( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) ed abbiamo anche una data di uscita ufficiale, il 17 maggio. Quindi non manca molto.

L’iconico titolo, inoltre, segna anche il debutto della serie su PS5, e sarà davvero interessante pensare a come possa questo particolare gioco sfruttare al meglio le caratteristiche della console di una nuova generazione Sony. My Name Is Mayo 3 sarà sicuramente un ulteriore “ platino facile”, ma nel frattempo vi lasciamo con questo nostro articolo dove vi elenchiamo tutti i trofei ed obiettivi più strani su console!