Bayonetta 3: il titolo è ancora previsto per il 2022

Bayonetta 3 di PlatinumGames è stato in sviluppo per molto tempo. Inizialmente annunciato ai The Game Awards 2017, ha finalmente ricevuto un video gameplay proprio l’anno scorso insieme a una finestra di lancio fissata per il 2022. Affinché non si pensi che slitti di nuovo, Nintendo ha rivelato nei suoi risultati finanziari per l’anno fiscale che termina a marzo 2022, che è ancora in arrivo quest’anno.

Questo è stato archiviato sotto la sua diapositiva “titoli precedentemente annunciati” insieme a giochi come Mario Strikers: Battle League, Monster Hunter Rise: Sunbreak (che riceve alcuni nuovi dettagli oggi), Xenoblade Chronicles 3 e Splatoon 3. Non è l’unico titolo senza una data di uscita fissa, anche se Pokemon Scarlet e Violet sono ancora previsti per la fine del 2022.

Restate sintonizzati per ulteriori dettagli su una data nei prossimi mesi (forse al prossimo grande Nintendo Direct). Nintendo ha anche confermato negli stessi risultati finanziari che Nintendo Switch ha venduto 107,65 milioni di unità in tutto il mondo. Ha anche fornito numeri di vendita aggiornati per Mario Kart 8: Deluxe e Animal Crossing: New Horizons insieme a Kirby and the Forgotten Land e Metroid Dread.