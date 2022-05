Tales Of Luminaria: il gioco cesserà di esistere molto presto

Tales Of Luminaria è un progetto Bandai Namco delle celebre saga Tales Of interamente dedicata ai dispositivi mobile ( Android, iOS). Il titolo è un Action RPG basato sulla storia di 21 personaggi e sull’intreccio delle loro storie. Il titolo fu lanciato a novembre, e la casa produttrice si era spesso detto particolarmente entusiasta del progetto, tuttavia qualcosa non deve essere andato secondo i piani. Il titolo purtroppo non sarà più disponibile a partire dal 19 luglio.

Ecco la dichiarazione ufficiale:

“Essendo il primo titolo mobile completamente originale della serie Tales of , il nostro intento più sincero era quello di rendere questo gioco divertente e, affrontando varie sfide, portare Tales of a un pubblico più ampio in tutto il mondo, non solo in Giappone. Inoltre, abbiamo fatto del nostro meglio per rendere questo servizio riproducibile da molto tempo, incoraggiati dai commenti e dai feedback di supporto che abbiamo ricevuto sui social media. Tuttavia, non potevamo fare abbastanza e ci scusiamo sinceramente con tutti coloro che hanno supportato e giocato a Tales of Luminaria”

Insomma, nonostante i buoni proposti e il sostegno del pubblico, il titolo non è riuscito a rimanere a galla; ma nel frattempo vi lasciamo con il trailer di lancio del gioco che troverete in questo nostro articolo.