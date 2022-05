CitizenM annuncia il suo piano nel Metaverso

CitizenM, pioniere degli affordable luxury hotels, ha fatto una cosa sorprendente: infatti, la compagnia ha annunciato l’acquisizione di un sito LAND in The Sandbox, il mondo virtuale parte di Animoca Brands, per avviare la costruzione di un hotel nel Metaverso: un impegno che segna un’altra frontiera tagliata da CitizenM, che sarà il primo gruppo alberghiero a costruire su The Sandbox. Per chi non sapesse come funziona, considerando che non è propria immediata come cosa, The Sandbox è un metaverso in cui gli utenti possono creare e monetizzare i propri mondi distinti ed esperienze di gioco su LANDs, i non fungible tokens (NFT) che rappresentano beni immobili virtuali. Sappiamo benissimo che in generale, gli NFT non sono ben visti nella community dei giocatori, e recenti casi ne hanno dimostrato il perché, ed è curioso vedere una tale compagnia approfittare della situazione. Dopo aver trascorso il periodo pandemico concentrandosi sul rafforzamento della fedeltà dei suoi clienti con il lancio di abbonamenti e nuove modalità di essere CitizenM nel mondo reale, il gruppo olandese prova a conquistare la fedeltà anche on line, e sarà strano vedere come si gestiranno la reazione della community.

“Siamo entusiasti di essere la prima azienda alberghiera a costruire nel Metaverso” racconta Robin Chadha, CMO di citizenM. “Come marchio che ha sempre spinto il confine e sfidato i modelli tradizionali, questa nuova avventura su The Sandbox si adatta non solo alla strategia del nostro marchio, ma anche all’impegno che abbiamo nei confronti della comunità creativa e dei nostri ospiti sia online che nel mondo reale. Siamo entusiasti di esplorare ulteriormente le opportunità nel Metaverso anche per gli anni futuri”.