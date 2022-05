GWENT: ritornano i primi due Viaggi

Dopo quella che sembrava un’eternità, una feature introdotta tempo addietro su GWENT farà il suo grande ritorno, e questa volta CD Projekt RED ha intenzione di puntare alle emozioni passate, anziché aggiungere nuove storie. Stiamo parlando, ovviamente, dei primi due Viaggi storici del gioco, che permetteva di esplorare il passato e la storia di due personaggi in particolare, ovvero Geralt e Ciri. Come per le loro versioni originali, sia la Stagione 1 “Geralt” che la Stagione 2 “Ciri” saranno disponibili per i giocatori gratuitamente e tramite un livello Premium opzionale. Tutte le feature originariamente incluse sono parte integrante di entrambi i viaggi, ma saranno anche affiancate da nuovissime ricompense sbloccabili come aure, dorso delle carte, bigiotteria, musica e trofei. I giocatori che non hanno acquistato o giocato in precedenza in queste stagioni potranno sbloccare tutti gli oggetti, vecchi e nuovi, completando i contratti. Coloro che hanno acquistato o giocato in precedenza i Viaggi 1 e 2 su GWENT possono sbloccare nuovi oggetti completando i contratti, senza dover effettuare acquisti aggiuntivi, e potranno anche riprendere da dove avevano interrotto durante il loro primo playthrough. Al momento del lancio, la prima e la seconda stagione dei Viaggi erano disponibili per un periodo limitato di tre mesi. Con la loro reintroduzione, entrambe le stagioni saranno disponibili in modo permanente, dando ai giocatori una quantità infinita di tempo per vedere tutto ciò che hanno da offrire. Torneranno anche le storie specifiche del personaggio, disponibili nella loro interezza dall’inizio, quindi i giocatori che si sono persi le storie di Geralt e Dandelion, così come Ciri e Vesemir, potranno scoprirle tutte da soli questa volta.