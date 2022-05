Monster Hunter Rise Sunbreak: nuovo trailer con tante novità

Con il Monster Hunter Digital Event di oggi, sono state rilasciate un sacco di informazioni riguardanti Monster Hunter Rise Sunbreak, l’espansione di Capcom in arrivo il 30 giugno 2022 per PC e Nintendo Switch. Andiamo in ordine su quanto è stato detto nella presentazione:

Ben 3 nuovi mostri sono stati annunciati . Il Seregios è il primo, nonché la mascotte di Monster Hunter 4 Ultimate. Il suo ritorno è stata una grande sorpresa per i fan della serie. Inoltre, due sottospecie di Somnacanth e Almudron, ovvero Somnacanth Fulgido (di elemento ghiaccio) e l’Almudron Lavico (di elemento fuoco) faranno la loro comparsa per la versione di grado maestro.

I vecchi mostri di Monster Hunter Rise hanno ricevuto un upgrade nei loro attacchi: non aspettatevi la solita battaglia, perché potreste avere una brutta sorpresa.

Vengono mostrate più informazioni sul Malzeno, il drago anziano nonché simbolo dell'espansione. Sembra che controlli piccole creature simili a sanguisughe, le quali succhiano l'energia vitale delle prede e la trasmettono al drago. Inoltre, il Malzeno infliggerà un nuovo status, il Malus da sangue, il quale comincerà a prosciugarvi la salute massima, e l'unico modo per toglierla sarà colpire il drago anziano.

Nuova feature, i seguaci. Gli NPC di Monster Hunter Rise Sunbreak potranno accompagnarvi nelle missioni in solitaria per darvi una mano contro i formidabili mostri del grado maestro. Man mano che proseguirete nella storia, ne sbloccherete diversi.

Nuova feature, il Cambia abilità scambio. Questa funzione esclusiva di Sunbreak vi permetterà di cambiare durante la caccia le abilità del fildiseta in un battibaleno, migliorano lo stile di gioco e semplificando le battaglie.

Il gioco è finalmente disponibile per il pre-ordine. Se avrete già Rise, Sunbreak vi costerà 40 euro, e se avrete acquistato la versione Deluxe, riceverete tutti i bonus Deluxe dell'espansione.

Concludendo, Capcom ha promesso che Sunbreak verrà aggiornato con diversi update gratuiti, e speriamo che mantengano fede a tale parola.

Ci vedremo a giugno, quando verranno rivelate nuove informazioni sul titolo.