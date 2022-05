Eiyuden Chronicles Hundred Heroes: potenziale per una versione su Switch

Quando il successore spirituale di Suikoden, ovvero Eiyuden Chronicles Hundred Heroes è stato annunciato per la prima volta e la sua campagna kickstarter è stata pubblicata, lo sviluppatore Rabbit and Bear ha confermato che sarebbe stato lanciato come titolo cross-gen per PlayStation, Xbox e PC. Hanno anche aggiunto che lo avrebbero rilasciato per qualunque fosse la console Nintendo di nuova generazione, citando i vincoli tecnici dell’hardware di Switch. Ora, tuttavia, sembra che stiano esaminando la possibilità di portare il gioco su Switch stesso. In un recente aggiornamento su kickstarter in vista del lancio di Eiyuden Chronicle Rising, un prequel in arrivo su Switch e che porterà a Hundred Heroes, Rabbit and Bear ha confermato che sta subendo “un’indagine tecnica” che sta esaminando un possibile Nintendo Cambia versione.

“Anche se l’uscita di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes non è stata confermata per Nintendo Switch, al momento stiamo effettuando un’indagine tecnica sullo sviluppo di una versione Switch del gioco“, afferma lo sviluppatore. Ovviamente, questo non significa che sia stata confermata una versione Switch. L’indagine potrebbe portare lo sviluppatore a decidere che portare il gioco di ruolo sull’attuale piattaforma Nintendo non è possibile (o vale l’investimento, forse). In ogni modo, affermano che se giocate a Eiyuden Chronicles Rising su Switch, potrete godervi tutti i suoi contenuti crossover in Hundred Heroes indipendentemente dalla piattaforma Nintendo su cui finirà per essere rilasciato. “Se acquisti Eiyuden Chronicle: Rising per Nintendo Switch, potrai goderti i contenuti crossover di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes su qualsiasi versione console Nintendo confermata in futuro“, afferma lo sviluppatore.