Indie World: domani 11 maggio la diretta dell’evento Nintendo

L’annuncio era nell’aria, e oggi Nintendo ha ufficializzato per domani 11 maggio la diretta del nuovo Indie World, evento sui giochi indipendenti in arrivo su Switch. La presentazione durerà 20 minuti circa e la si potrà vedere sul canale YouTube ufficiale, con inizio alle ore 16:00.

Maggiori informazioni sull’evento si possono trovare su questo sito, noi di GamesVillage vi aggiorneremo domani sulle novità dell’universo indipendente targate Nintendo. Qui sotto potete invece vedere il tweet ufficiale dell’evento.

Tune in May 11 at 7:00 a.m. PT for a new #IndieWorld Showcase featuring roughly 20 minutes of information on upcoming indie games headed to Nintendo Switch!

Watch it live here tomorrow: https://t.co/3IQxF5qrWD pic.twitter.com/BshcFlwlst

— Indie World (@IndieWorldNA) May 10, 2022