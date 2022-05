EA Sports FC: il nuovo nome di FIFA è ufficiale

Già dallo scorso ottobre si iniziava a vociferare di un nuovo nome, e a marzo gli indizi facevano presagire la svolta imminente: Electronic Arts ha infatti ufficializzato oggi 10 maggio il cambio nome per la storica serie calcistica, che da FIFA, passa a EA Sports FC.

Come scritto nel comunicato ufficiale, il cambio sarà effettuato nel luglio 2023, dunque l’anno prossimo il gioco sarà ancora sotto il nome di FIFA. Rimarranno le modalità di gioco presenti, da Ultimate Team alla modalità Carriera, passando per Pro Clubs e VOLTA Football, così come le licenze di stadi, campionati e giocatori. Il nuovo titolo, si legge nel comunicato, “porterà nuove opportunità per innovare, creare ed evolvere”. Altri dettagli arriveranno proprio nell’estate 2023.

Qui sotto potete leggere l’intero comunicato scritto da Cam Weber, EVP, Group GM EA SPORTS & Racing:

“Una nuova era inizia nel luglio 2023 – dopo che EA SPORTS ha consegnato quest’anno il FIFA più espansivo di sempre.

Ai tifosi di calcio di tutto il mondo,

Voglio iniziare ringraziando questa incredibile comunità di oltre 150 milioni di fan per aver contribuito a costruire la più grande piattaforma di intrattenimento calcistico del mondo – EA SPORTS FIFA.

Dopo quasi 30 anni di creazione di esperienze calcistiche interattive che definiscono il genere, inizieremo presto una nuova entusiasmante era.

Il prossimo anno, EA SPORTS FC diventerà il futuro del calcio di EA SPORTS. Insieme ai nostri oltre 300 partner di licenza in tutto lo sport, siamo pronti a portare le esperienze calcistiche globali a nuove vette, per conto di tutti gli appassionati di calcio in tutto il mondo.

Tutto ciò che amate dei nostri giochi sarà parte di EA SPORTS FC – le stesse grandi esperienze, modalità, campionati, tornei, club e atleti saranno presenti. Ultimate Team, modalità Carriera, Pro Clubs e VOLTA Football saranno tutti presenti. Il nostro portafoglio di licenze unico di più di 19.000+ giocatori, 700+ squadre, 100+ stadi e 30 campionati in cui abbiamo continuato a investire per decenni sarà ancora lì, unicamente in EA SPORTS FC. Questo include partnership esclusive con la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, la MLS – e altro ancora in arrivo.

Questa nuova piattaforma indipendente porterà nuove opportunità – per innovare, creare ed evolvere. Questo è molto più di un semplice cambio di simbolo – come EA SPORTS, siamo impegnati a garantire che EA SPORTS FC sia un simbolo di cambiamento. Siamo impegnati a reinvestire significativamente nello sport, e siamo entusiasti di lavorare con un grande e crescente numero di partner per espandere a nuove esperienze autentiche che portano gioia, inclusività e immersione a una comunità globale di fan. Non vedo l’ora di condividere maggiori dettagli su questi piani nei prossimi mesi.

EA SPORTS FC ci permetterà di realizzare questo futuro e molto di più… ma non prima di consegnare il nostro gioco più espansivo di sempre con il nostro attuale partner dei naming rights, FIFA, per un altro anno. Siamo impegnati a garantire che il prossimo FIFA sia il migliore di sempre, con più caratteristiche, modalità di gioco, contenuti della Coppa del Mondo, club, campionati, competizioni e giocatori di qualsiasi altro titolo FIFA prima.

Siamo incredibilmente entusiasti di costruire il futuro del calcio globale con tutti voi, e saremo felici di condividere maggiori informazioni su EA SPORTS FC nell’estate del 2023. Il futuro di questo sport è molto grande e luminoso, e il fandom del calcio sta raggiungendo ogni angolo del mondo. Il calcio globale è stato parte di EA SPORTS per quasi trent’anni – e oggi, stiamo assicurando che lo sarà per i decenni a venire.

Esistiamo per creare il futuro del fandom calcistico – che sia virtuale o reale, digitale o fisico, è tutto calcio. Grazie per il vostro continuo supporto.”

Qui sotto potete vedere il video di presentazione tramite il profilo Twitter del titolo.