AI The Somnium Files NirvanA Initiative: rinviato in Europa

Inizialmente previsto per fine giugno in tutto il mondo, AI The Somnium Files NirvanA Initiative subirà un lieve ritardo in Europa. Nelle ultime ore Spike Chunsoft e Numskull Games hanno infatti annunciato che il secondo capitolo della serie thriller sci-fi arriverà qui da noi, sia in edizione fisica che digitale, l’8 luglio. Fortunatamente un posticipo di soli 10 giorni.

Sviluppatori e publisher sono ovviamente spiacenti di annunciare il rinvio, causato da ritardi di produzione imprevisti e rallentamenti nelle spedizioni globali: tutto ciò porterà dunque ad un rilascio qualche giorno dopo in Europa e Oceania su tutte le piattaforme (Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One). Per mantenere la parità, anche le uscite digitali per queste regioni saranno dunque ritardate all’8 luglio.

Questa la sinossi di AI The Somnium Files NirvanA Initiative dal sito ufficiale. In fondo alla notizia, il tweet ufficiale che annuncia la nuova data:

Sei anni fa, fu scoperta la metà destra di un cadavere. La metà sinistra non è mai stata trovata… fino a sei anni dopo, completamente fresca e senza segni di decomposizione. Ora, gli agenti speciali Mizuki e Ryuki, insieme ai loro partner AI Aiba e Tama, hanno il compito di risolvere i bizzarri omicidi seriali Half Body, mentre svelano il misterioso complotto conosciuto solo come Nirvana Initiative…