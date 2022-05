Tennis Manager 2022: annunciata la data di uscita su PC

Lo sviluppatore e publisher indipendente Rebound CG ha annunciato che Tennis Manager 2022 arriverà il 17 maggio su Steam ed Epic Games Store al prezzo di $ 39.99 / 31.99 £ / 39.99 €. Dopo un anno di sviluppo in Accesso Anticipato, il seguito ricco di nuove funzionalità del celebre gioco del 2021 arriverà giusto in tempo per accompagnare tutti gli appassionati di tennis durante le sfide all’ultimo punto del Roland-Garros French Open di quest’anno, torneo su terra rossa che inizia il 16 maggio.

Tennis Manager 2022 prova a capitalizzare il successo dell’edizione scorsa, primo capitolo della serie, alzando l’asticella del realismo, con un’esperienza ancora più coinvolgente dentro e fuori dal campo. I giocatori si troveranno a capo della propria accademia di tennis e dovranno guidare con saggezza gli atleti attraverso allenamenti e tornei fino alle vertiginose vette della ribalta internazionale. Tra le nuove funzionalità di gameplay troviamo la creazione dei tennisti, i tornei a girone, strumenti migliorati di gestione della rosa di atleti e delle infrastrutture, nonché un nuovo sistema di contratti e di trattative. Tra i numerosi miglioramenti tecnici e grafici ci sono un’IA decisamente più reattiva durante la simulazione degli incontri, animazioni rinnovate e tanto altro. Con il nuovo capitolo, la serie vuole assicurarsi il posto tra i grandi manageriali sportivi. Di seguito la dichiarazione di Augustin Pluchet, CEO di Reboound CG:

Tennis Manager 2022 segna l’inizio di una fase importante per la serie Tennis Manager, un franchise che vogliamo far crescere. La versione 2021 è andato ben oltre le nostre aspettative ed è diventato il gioco di tennis con la votazione più alta degli ultimi 10 anni, e quindi siamo davvero entusiasti di ripartire da lì per offrire a tutti gli appassionati un’esperienza di gameplay migliorata e più ricca che mai con Tennis Manager 2022.

Tennis Manager 2022 sarà disponibile dal 17 maggio su PC tramite Epic Games Store e Steam.