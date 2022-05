Cloud Gardens: la versione Switch slitta ufficialmente

Cloud Gardens, il gioco che permette di trasformare paesaggi urbani in splendide visioni naturali, è stato ufficialmente rimandato nella sua versione Switch. Il titolo è stato pubblicato su Xbox Series, Xbox One e PC tramite Steam il primo settembre 2021 e nei prossimi giorni sarebbe dovuto arrivare anche sulle console Nintendo.

Pare che lo slittamento sia il risultato di un problema “back-end minore”; dove per back-end si intende letteralmente la parte visibile di un programma che ne permette poi l’interazione. Dunque parliamo di una questione che non poteva essere in alcun modo sorvolata o lasciata al caso.

Coatsink e Noio, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno posticipato il rilascio dal 12 a maggio a data da destinarsi e Coatsink in un comunicato ufficiale ha dichiarato quanto segue:

“A causa di un piccolo problema di back-end, Coatsink e Noio sono dispiaciuti di annunciare che il loro titolo basato sull’uso del potere della natura per recuperare paesaggi urbani degradati, Cloud Gardens, sarà rimandando per Nintendo Switch. Il gioco doveva essere lanciato il 12 maggio, ma a causa di una piccola battuta d’arresto questo non sarà più possibile ed ha bisogno di un po’ più di tempo per crescere. Sfortunatamente non è ancora possibile annunciare una nuova data di uscita, quindi restate sintonizzati per ulteriori informazioni che verranno condivise a breve!”

Quindi in base a quanto dichiarato dallo stesso editore si tratta solo di una piccola battuta d’arresto e presto i fan riceveranno notizie al riguardo. Nel frattempo, lo sapevate che Nintendo Switch ha venduto oltre 107 milioni di unità globali?