Scuf Reflex: il nuovo controller personalizzabile

SCUF Gaming, azienda produttrice di controller gaming ad alte prestazioni, presenta SCUF Reflex, il nuovo modello totalmente personalizzabile e tecnologicamente più avanzato, progettato specificamente per PlayStation 5 e PC disponibili in tre modelli: Reflex, Reflex Pro e Reflex FPS. Tutti i controller Reflex sono dotati delle funzioni gaming innovative che i giocatori professionisti si aspettano da SCUF, come il sistema di controllo brevettato con quattro palette posteriori rimovibili e programmabili con la semplice pressione di un pulsante.

Sarà possibile accedere ad una vasta serie di opzioni di personalizzazione, così da consentire ad ogni appassionato di creare un controller Reflex assolutamente unico ed inconfondibile. I controller sono acquistabili esclusivamente sul sito ufficiale della SCUF Gaming. Di seguito la dichiarazione di Diego Nunez, vicepresidente Gaming Marketing presso CORSAIR:

I controller sono un’estensione dei giocatori che consentono di massimizzare le loro prestazioni e personalità. Grazie a queste nuove opzioni disponibili anche su SCUF Reflex, potrai creare e progettare un controller che si adatti al tuo stile unico, con un’ampia varietà di scocche, analogici, colori e molto altro. La community di giocatori PS5 si merita un controller che risponda alle esigenze gaming più avanzate e che sia all’altezza degli standard di qualità che ha imparato ad aspettarsi dai prodotti SCUF. Ogni modello Reflex è stato creato proprio per questo; ora devi solo personalizzarlo per renderlo unico.

Di seguito un elenco completo delle funzioni personalizzabili:

32 colori per la scocca

9 colori per il touchpad

6 colori per il kit di tasti

4 colori per gli analogici

2 forme per gli analogici

2 altezze per gli analogici

Due tipologie di grilletti

7 colori di grilletti e bumpers

7 colori per il D-pad

5 colori per la funzione Create/Options

2 tasti Home

I modelli SCUF Reflex sono disponibili a partire da 199,99 USD e compatibili con PlayStation 5 e PC.