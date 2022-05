Electronic Arts: 4 giochi “non divulgati” che usciranno nell’anno fiscale 2023

Nella sua recente chiamata sugli utili trimestrali, Electronic Arts ha fornito un aggiornamento alla sua lista di rilascio per l’anno fiscale 2023. Il gigante dell’editoria con sede a Redwood ha parecchio in lavorazione per il prossimo futuro, a quanto pare. Oltre a una manciata di giochi già annunciati, EA sembrerebbe avere anche 4 giochi in uscita nell’esercizio 2022-2023 che non sono ancora stati rivelati pubblicamente.

Il primo trimestre dell’anno fiscale 23 vedrà l’uscita di F1 22, a cui seguiranno i titoli di FIFA e Madden NFL nel secondo trimestre. Quindi il terzo trimestre vedrà il rilascio di Need for Speed ​​sviluppato da Criterion e il prossimo titolo NHL. Infine, il quarto trimestre (vale a dire il periodo gennaio-marzo 2023) vedrà l’uscita di PGA Tour, “un IP importante”, “un gioco partnership” (che probabilmente si riferisce al sequel di Star Wars Jedi), “un remake” e un altro “titolo sportivo” non divulgato.

Inoltre, l’anno fiscale 2023 vedrà anche l’uscita di due importanti giochi per dispositivi mobili di EA: Apex Legends Mobile e Il Signore degli Anelli Eroi della Terra di Mezzo . Per quanto riguarda quando aspettarsi di saperne di più su questi titoli non divulgati, Electronic Arts ha annullato il suo evento EA Play per quest’anno, quindi molto probabilmente avremo annunci separati distribuiti nei prossimi mesi.