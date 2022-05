Prinny Presents NIS Classics Vol. 2: ecco il trailer di lancio

NIS America ha pubblicato un trailer di lancio per Prinny Presents NIS Classics Vol. 2. Il pacchetto include Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound e ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman. Ricordiamo che di recente la società ha annunciato anche la data di uscita del Volume 3.Di seguito una panoramica del gioco:

Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound è incentrato su Lord Zetta, un maestro della guerra tattica, e sulla sua ricerca di invadere e reclamare il Netherworld. Lord Zetta mira a prendere il controllo delle terre dei suoi nemici. Una caratteristica unica di questo sistema di battaglia, permette evocare il tuo esercito tramite il sistema INVITE per dominare i vostri nemici.

Quando la sete di nuove terre sarà placata, ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman vi permetterà di personalizzare il personaggio definitivo, creato su misura per battere i nemici, il vostro personaggio stabilirà anche una base e si farà strada attraverso una miriade di mappe.

Caratteristiche

Tuffatevi in due fantastici titoli : due classici RPG ricchi di azione stanno facendo il loro primo ingresso esplosivo dal loro debutto da oltre dieci anni. Scoprite Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound (con nuovi contenuti) e ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman su piattaforme moderne per la prima volta in oltre 10 anni, con audio inglese e giapponese.

: due classici RPG ricchi di azione stanno facendo il loro primo ingresso esplosivo dal loro debutto da oltre dieci anni. Scoprite Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound (con nuovi contenuti) e ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman su piattaforme moderne per la prima volta in oltre 10 anni, con audio inglese e giapponese. Fermate Lord Zetta – In Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, Lord Zetta, maestro della guerra tattica, mira a invadere e reclamare il Netherworld, come un libro. Evoca il vostro esercito attraverso il sistema INVITE, fai a pezzi il campo di battaglia con nuovi personaggi.

– In Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, Lord Zetta, maestro della guerra tattica, mira a invadere e reclamare il Netherworld, come un libro. Evoca il vostro esercito attraverso il sistema INVITE, fai a pezzi il campo di battaglia con nuovi personaggi. Crea il tuo personaggio – in ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman, il vostro personaggio è fatto su misura perbattere i nemici. Usate il sistema di personalizzazione per equipaggiare il personaggio dalla testa ai piedi, stabilire la base e farti strada attraverso una serie di mappe.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 2 è disponibile su PC e su Nintendo Switch.