PlayStation Plus: registrato un calo degli abbonamenti

La nuova formula ibrida del PlayStation Plus prenderà ufficialmente vita a partire dal prossimo mese. Trattasi, come ben sappiamo, di un servizio che permetterà agli utenti di usufruire di tre livelli di abbonamento: Essential, Extra e Premium. Gli utenti si sono rivelati entusiasti di questa fusione tra i due abbonamenti PlayStation, e molti sono in trepidante attesa per testare con mano le nuove funzionalità ed i benefici offerti dal nuovissimo abbonamento.

Tuttavia questo deve avere avuto qualche risvolto negativo sull’attuale andamento del Plus; pare infatti, stando all’ultimo rapporto finanziario di Sony, che l‘azienda videoludica abbia registrato un notevole calo di abbonamenti.

Stando ai dati, il servizi in questione ha perso circa 600.000 abbonati tra dicembre 2021 e marzo 2022. Se questa cifra viene rapportata ai 47,4 milioni di abbonamenti tutt’ora attivi, non sembrerebbe poter sortire alcun effetto sull’azienda (i cui dirigenti si dichiarano comunque ottimisti); ma ci sono tuttavia altri dati di cui tenere conto.

Questa è la seconda volta in otto anni che il colosso dei videogame registra un calo così considerevole; ma come accennato poc’anzi non è solo di questo che si tratta. Il servizio ha visto anche un calo di utenti attivi, definito come numero totale di account univoci che hanno giocato o hanno semplicemente effettuato l’accesso alla rete PlayStation. In totale, secondo quanto riferito, Sony ha perso 5,9 milioni di utenti da marzo 2020.

A darci una risposta concreta sul come Sony abbia preso la notizia e sul come ha intenzione di affrontala è Hikori Totoki, CFO di PlayStation, il quale ha definito la questione ” un problema transitorio”, mostrandosi addirittura indifferente quando gli è stata posta la domanda da un giornalista di Toisthe. Ha anche espresso l’opinione che Sony recupererà i suoi abbonamenti nel tempo e si è detto ottimista sul fatto che PlayStation Plus possa mantenere alti i livelli di coinvolgimento attivo nel tempo.

Non ci resta dunque che aspettare l’effettiva entrata in scena del nuovo servizio di abbonamento per gli utenti Sony, in modo da poter dare una risposta concreta a questo calo di abbonamenti probabilmente dovuto al periodo transitorio.