Elden Ring supera le 13 milioni di unità vendute

Elden Ring ha spedito 13,4 milioni di unità al 31 marzo 2022, ha affermato Bandai Namco, aggiungendo altri 1,4 milioni di vendite durante le ultime due settimane del mese. Mentre il numero di spedizione si riferisce alle unità che sono state inviate al dettaglio, Bandai Namco ha affermato il mese scorso che il gioco aveva venduto 12 milioni di unità entro il 14 marzo.

Il gioco di From Software , che è stato rilasciato a febbraio con recensioni estremamente favorevoli, è stato un enorme successo di vendita per Bandai Namco, superando fisicamente del 26% il precedente più grande lancio in scatola di Souls, Dark Souls 3 del 2016, nel Regno Unito. Di seguito il commento di Miyazaki:

È sorprendente vedere quante persone hanno giocato a Elden Ring. Vorrei estendere i nostri più sentiti ringraziamenti a nome dell’intero team di sviluppo. Elden Ring è basato su una storia mitologica scritta da George RR Martin. Ci auguriamo che i giocatori godano di un alto livello di libertà quando si avventurano nel suo vasto mondo, esplorando i suoi numerosi segreti e affrontando le sue numerose minacce. Grazie per il vostro continuo supporto.

Secondo i dati di vendita di GSD pubblicati su GamesIndustry.biz, Elden Ring è stato anche il più grande lancio di IP di nuovi giochi in Europa dai tempi di The Division nel 2016. L’uscita del gioco nel Regno Unito è stata il più grande lancio di un gioco diverso da FIFA o Call of Duty da Red Dead Redemption 2 di Rockstar nel 2018. Ed è il sesto gioco più grande di sempre di Steam in termini di giocatori simultanei, con un picco di oltre 950.000, sette volte di più rispetto a Dark Souls III.

Elden Ring è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.