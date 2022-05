Eiyuden Chronicle Rising: ora disponibile per console e PC

Il gioco di ruolo a scorrimento laterale di Natsume Atari Eiyuden Chronicle Rising è ora disponibile per Xbox Series X|S, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Pubblicato da 505 Games, è giocabile anche su Xbox Game Pass. Dai un’occhiata al trailer di lancio di seguito che introduce ogni personaggio giocabile e mostra il combattimento.

Come “prequel del compagno” di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes di Rabbit and Bear Studios, previsto in uscita per il 2023, il titolo si svolge a New Nevaeh. A seguito di una serie di terremoti che hanno portato alla luce Runebarrows sotto la sua cava, la città attira vari avventurieri e cacciatori di tesori. CJ, l’onorevole spazzino, è uno di questi avventurieri e si è unito a Garoo, un mercenario scostante, nella ricerca di Rune-Lens. Alla fine, anche il sindaco ad interim Isha si unisce a loro.

Con Metroidvania e elementi di costruzione di città insieme a platform e combattimenti hack-and-slash, Eiyuden Chronicle Rising offre molto da fare.