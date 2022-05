NetEase Connect 2022: ecco la data dell’evento

NetEase Games si prepara al NetEase Connect 2022 che si terrà il 20 maggio 2022 e ci permetterà di dare uno sguardo ai titoli in arrivo da parte dell’azienda cinese. Sarà possibile seguire l’evento su tre piattaforme diverse: Twitch, Youtube e Twitter sia in lingua inglese che in giapponese. L’orario d’inizio della parte giapponese dello streaming è per le 13.30 ore italiane, e ci permetterà di sbirciare 12 titoli in arrivo da NetEase Games, tra cui Dead By Daylight Mobile, Harry Potter Magic Awakened, Naraka: Bladepoint, inclusi anche nuovi titoli annunciati in anteprima.

Per quanto riguarda invece la versione inglese, l’orario di streaming sarà il seguente: 19:30 ora italiana, e conterrà ben 14 annunci su titoli per PC, console e dispositivi mobile. NetEase, colosso informatico fondato nel 1997, è in continua espansione, basti pensare che lo scorso 5 maggio ha aperto il suo primo studio negli Stati Uniti; nel corso dell’evento ci possano attendere la presentazione di titoli interessanti. Oltretutto, lo sapevate che l’azienda aveva fondato un nuovo studio next-gen a Shibuya? e che sta sviluppando Diablo Immortal con Blizzard?