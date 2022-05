Vesper Zero Light Edition Recensione: arte Italiana Tascabile

Vesper Zero Light Edition giunge finalmente sul mercato, in esclusiva console per l’inarrestabile Nintendo Switch, sicuramente il sistema più adatto a valorizzarlo al meglio. La splendida opera del team tutto italiano Cordens Interactive è infatti davvero a suo agio sulla piccola grande ammiraglia ibrida della casa di Kyoto. Una nuova edizione decisamente migliorata, che include nuovi contenuti di gameplay, una grafica ancora più bella e rifinita, rispetto alla già ottima prova vista su Personal Computer qualche mese fa, con prestazioni migliori, ed un riequilibrio di alcuni elementi costituenti del titolo originale. La versione tascabile di Vesper ci ha davvero sorpresi, e il Nintendo Switch si rivela una piattaforma ottimale per dare valore al gioco in ogni sua caratteristica.

Un Vesper tirato a lucido arriva sulla console ibrida Nintendo

Ci eravamo lasciati ai tempi del debutto originale del titolo, risalente al caldissimo agosto dello scorso anno, di cui trovate in questa pagina la recensione. L’afa rovente del periodo spingeva a trascorrere spensierati pomeriggi al mare, dopo magari aver giocato la mattina, in attesa di tornare sul titolo la sera. E questo spesso faceva pensare a quanto sarebbe stata bella una versione di questo eccezionale titolo in versione portatile, sui nostri fidi Nintendo Switch. Lo sviluppatore Cordens Interactive pare quindi averci letto nel pensiero, annunciando, poco tempo fa, un port esclusivo per la console ibrida. I nostri sogni, quindi, diventano realtà, ed ecco che Vesper, in una nuova speciale edizione, che verrà rilasciata anche per il formato originale Personal Computer, e che si prepara a venire in vacanza con noi. Sole, caldo, spiagge, ombrelloni, prosperose ragazze in bikini, ma anche Vesper pronto per l’uso nello zaino. La nostra estate sarà anche coloratissima e ricca di Pixel Art, a quanto pare. Fra l’altro il gruppo di sviluppo ha avuto un occhio di riguardo in particolare per i possessori di Nintendo Switch OLED, la nuova versione con schermo superiore, che valorizza al meglio il titolo. In particolare è stata studiata appositamente una palette cromatica completamente nuova per l’ultimo modello della fortunata famiglia Switch. Gli sviluppatori consigliano espressamente di giocare la nuova edizione su Nintendo Switch OLED. Ovviamente, però, anche se siete possessori delle vecchie edizioni Switch HAC-001 o di Nintendo Switch Lite solo portatile, vi farà divertire alla grande. Peraltro il titolo Vesper Zero Light Edition, la cui uscita è prevista per il 12 maggio su Nintendo Switch, è già disponibile sul canale di distribuzione digitale Nintendo eShop in pre-ordine, e chi ha deciso di prenotare il titolo in anticipo può godere alla sua uscita, di un ghiotto sconto del venti per cento rispetto al prezzo originale, che è stato comunque fissato a soli 9.90 euro. Ricordiamo che la Zero Light Edition è esclusiva console per Nintendo Switch, e, per ora, non sono previste versioni PlayStation o Xbox, ma che comunque arriverà anche su Personal Computer, attraverso i maggiori portali di distribuzione, ovvero Steam, GOG e Itch.io. Nel caso siate già possessori della versione originale su PC è inoltre possibile aggiornare il titolo, scaricando gratuitamente tutti i contenuti aggiuntivi e le nuove funzionalità di gameplay inedite realizzate per Vesper Zero Light Edition. Decisamente non avete scuse per non giocarlo.

Vesper Zero Light Edition: avventura Sci-Fi tutta italiana

Non esiste ancora una definizione per i giochi di piattaforme che si basano sull’atmosfera romantica, sullo stile dei grandi classici del passato come Another World, oppure Flashback di Delphine Software, titolo cult da poco risorto e tornato sul mercato grazie ad una speciale edizione per festeggiare i venticinque anni, di cui abbiamo parlato in questa pagina, e che sta anche per tornare con un secondo episodio, da poco annunciato, Unit 4 di Gamera Interactive, altro titolo italiano molto particolare, oppure l’indimenticabile LIMBO dello sviluppatore indipendente danese Playdead. Eppure l’opera di Cordens Interactive merita un posto d’onore insieme ai grandi titoli del passato di quello che potremmo definire Atmosphear Platform. Vesper, ed in particolare la nuovissima Zero Light Edition, che offre una edizione ricca di contenuti aggiuntivi, tra i quali spiccano un esclusivo artbook sbloccabile in-game, nuove schermate giocabili inedite, ricche di scorci romantici mai visti prima, e soprattutto un’esperienza più bilanciata a livello di gameplay, rispetto alla edizione originale, con una performance finale di maggior stabilità su tutti i dispositivi, Nintendo Switch OLED in testa. Si, quei pochi e trascurabili difetti che avevamo notato nella prima release sono stati tutti corretti ed ottimizzati. La trama, come sappiamo, ci racconta la storia dell’eroico androide chiamato semplicemente Seven che ha il compito di salvare il mondo, impresa non da poco dunque, “Millenni sono trascorsi dopo l’attivazione del Protocollo Vesper” si narra nel gioco, ed attorno a questo misterioso world protocol ruota l’intero gioco, la versione potenziata dell’originale titolo a scorrimento bidimensionale d’atmosfera. Il mondo di Vesper non è mai stato così brillante e vivo, se la prima release era una piccola fiamma ardente multi cromatica nel buio, stavolta siamo di fronte ad un eccezionale caleidoscopio di colori, giochi di luce, forme ed emozioni, coinvolgente come non mai. Anche le zone mai viste, al pari di quelle inedite realizzate ad hoc per questa versione, appaiono vive, vibranti, uniche, un quadro già splendido che raggiunge la perfezione compositiva, elevandosi ad un gradino artistico più alto. Ripercorrere la trama, o viverla per la prima volta, donerà emozioni indescrivibili. Sono passati migliaia di anni dall’attivazione del Protocollo Vesper, dicevamo, e le gesta del piccolo grande androide sono davvero coinvolgenti.

Una grande avventura d’atmosfera, che ci fa attraversare un mondo caduto in rovina, un tempo splendida culla di una civiltà progredita ed avanzata, che purtroppo ha lasciato il passo a macchine guidate dalla malvagità, che ancora oggi ostacolano Seven nella sua missione. Il simbolico controllo del Potere della Luce e dell’ombra, che, da solo, può fare la differenza e decidere il destino della intera razza superstite del pianeta, gli Androidi. Questa brillante premessa narrativa è incastonata alla perfezione in un gameplay variegato e poggiato su diversi elementi. Dapprima la Fuga, Un momento basato su inseguimenti frenetici da parte di macchine oscure ed implacabili, che necessitano di azioni immediate da ponderare in poco tempo. Spesso infatti solo sfuggire dagli inseguitori e farsi strada nascostamente attraverso le linee di fuoco nemico sarà l’unico modo di evitare la morte. Una vera e propria fase stealth molto coinvolgente. Segue il potere Assorbimento, altro elemento del gameplay fondamentale. Simile al grande classico Sentinel per Commodore 64. Attraverso la Drivegun, arma particolare disponibile nel corso del gioco, è possibile infatti assorbire l’illuminazione ambientale dalle sorgenti di luce disponibili. Con questa si possono poi creare punti oscuri di buio totale in cui nascondersi. La luce assorbita è anche utilizzabile per l’apertura di speciali portali di spostamento e per l’attivazione delle trappole ambientali. L’ultimo, fondamentale, elemento del gameplay è infine il Controllo. Prendendo possesso dei propri avversari tramite la Luce, è infatti possibile clonare le loro abilità peculiari e sfruttarle a nostro esclusivo vantaggio, prima di eliminarli definitivamente. Una avventura quindi molto interessante, ben realizzata, gradevole e profonda, da rigiocare con gusto, o affrontare per la prima volta se vi siete persi la splendida release originale.

Piattaforme: Nintendo Switch, PC

Sviluppatore: Cordens Interactive

Publisher: Deck13

La nuovissima Vesper Zero Light Edition è davvero la versione definitiva dell’eccezionale opera dello sviluppatore italiano Cordens Interactive, che rappresenta peraltro il debutto del team nel mondo console, con la versione Nintendo Switch. Nuovi contenuti, location inedite ed ottimizzazione del gameplay sotto tutti gli aspetti, oltre che una nuova palette grafica di colori che, sulla versione OLED della console, è davvero affascinante. L’appassionante trama che vede l’eroico androide Seven lottare contro le macchine malvagie per la salvezza del mondo è coadiuvata da un gameplay strategico davvero ben realizzato, basato sui tre elementi principali di Fuga, Assorbimento e Controllo, da usare saggiamente per poter proseguire nell’appassionante platform. Davvero un titolo pregevole, quindi, che consigliamo senza riserve non solo agli amanti dei titoli di piattaforma bidimensionali d’atmosfera, ma a tutti quelli che amano i titoli curati, artistici e di qualità.