Lenovo presenta i nuovi laptop della serie Legion

Lenovo ha presentato la nuova generazione di laptop da gaming, più eleganti e potenti che mai: i portatili Lenovo Legion 7i e 7 (16”, 7), e i thin & light Lenovo Legion Slim 7 e 7i (16”, 7). All’apice delle prestazioni in ambito gaming, i nuovi Lenovo Legion 7i e 7 sono al momento i laptop da gaming più potenti sul mercato. Inoltre, la categoria gaming QHD da 16” si arricchisce dei nuovi Lenovo Legion Slim 7i e 7, i portatili della nuova generazione più sottili e leggeri, ora disponibili con display in formato 16:10 per soddisfare sia le sessioni di gioco che quelle di lavoro.

La nuova serie Lenovo Legion 7 supera ogni aspettativa introducendo una serie di innovazioni per bilanciare le nuove esigenze dei gamer e dei giocatori professionisti. Questi nuovi dispositivi non solo hanno la batteria con la maggiore capacità nel mercato dei laptop da gaming da 16 pollici, ma sono anche i primi portatili da 16 pollici dotati di webcam FHD per migliorare ulteriormente le sessioni di streaming, e sono i primi laptop gaming da 16 pollici con WQXGA (2560×1600). Questi laptop con Windows 11 dal design minimal, batteria di lunga durata e sistema termico ottimizzato da A.I. estremamente silenzioso, sono progettati per le massime prestazioni anche in mobilità.

Ouyang Jun, vice president and general manager del Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group di Lenovo, ha dichiarato:

Lenovo Legion rappresenta da sempre il massimo delle prestazioni nel settore del gaming, combinano la la sfera personale e quella professionale dei gamer, questi PC si adattano ovunque tu vada, che sia un torneo in uno stadio, a scuola, in una sala riunioni. Più eleganti e potenti che mai, la settima generazione di laptop Lenovo Legion sono costruiti per andare oltre i limiti e offrire un’esperienza gaming smarter alle massime prestazioni.

In quanto primi laptop da gaming al mondo con display WQXGA da 16 pollici, Lenovo Legion 7i e 7 sono disponibili con un aspect ratio 16:10 più alto e con luminosità massima fino a 1250 nit, copertura completa dello spazio di colore calibrato DCI-P3, High Dynamic Range e certificazione TÜV Eyesafe. I giocatori possono scegliere tre opzioni di pannello con frequenze di aggiornamento variabili fino a 240 Hz (standard 165 Hz) per l’uso quotidiano, sessioni di gameplay più fluide per gli e-Sports dove conta ogni fotogramma, e qualità della visione cinematografica con un’incredibile precisione del colore. I nuovi laptop Lenovo Legion 7i e Legion 7 sono inoltre dotati del software Tobii Horizon, che offre un’esperienza di gioco più immersiva, e di Tobii Aware, che utilizza la tecnologia dei sensori intelligenti per migliorare la sicurezza, la privacy e il benessere dell’utente.

Lenovo Legion 7i e 7 sono dotati di processori Intel Core HX Series o AMD Ryzen 9 6900HX fino alla dodicesima generazione, GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (fino a 175 W TGP) o scheda grafica mobile AMD Radeon RX 6850M XT, memoria DDR5 e storage PCIe SSD Gen 4 tutti ottimizzati per le massime prestazioni grazie a Lenovo Legion A.I. Engine 2.0. Questa applicazione di intelligenza artificiale è in grado di prevedere la curva della ventola, e bilanciare l’output delle risorse GPU e CPU in tempo reale a seconda del tipo di gioco per fornire la migliore prestazione. La calibrazione tramite A.I. consente inoltre di potenziare in modo intelligente il sistema termico Lenovo Legion Coldfront 4.0 per raffreddare la GPU e la CPU, mentre la tecnologia a camera di vapore del laptop porta oltre i limiti del possibile per un laptop da gaming raggiungendo performance della GPU di livello desktop, con una capacità termica fino a 115W senza throttling. Le termiche includono anche una riduzione del 67% delle palette delle ventole rispetto alla generazione precedente migliorando il flusso d’aria, un rivestimento termico composto per un trasferimento del calore più rapido, una superficie più ampia e prese d’aria sotto la tastiera.