Indie World: ecco cosa è stato mostrato all’evento Nintendo

Come da programma, si è svolto l‘Indie World, evento targato Nintendo in cui sono stati mostrati i titoli indipendenti in arrivo su Switch. Vediamo qui sotto quali sono stati, nei circa 20 minuti di trasmissione.

Ooblets (di Glumbeland), titolo con le creaturine e la fattoria da gestire, con tanta personalizzazione in arrivo qeust’estate.

Batora: Lost Haven (di Stormind Games e Team 17), gioco di ruolo action del team italiano, con protagonista Anvil e il destino del suo pianeta che grava sulle sue spalle, in arrivo quest’autunno.

ElecHead (di Nama Takeshi) platform 2D vecchio fatto da un solo sviluppatore basato sull’elettricità del protagonista Elec, in arrivo quest’estate.

Soundfall (di Noodlecake) looter-shooter in cui è fondamentale la componente del ritmo musicale, in uscita oggi.

Wildfrost (di Cucklefish), deckbuilder tattico in arrivo quest’inverno.

Totally Accurate Battle Simulator “TABS” (di Landfall Games) le sviluppatrici parlano del loro gioco, e di come volessero trasporre il mondo delle action figure in game, in uscita quest’estate.

Gunbrella (di Devolver Digital e Doinksoft) un frenetico action in 2D con ambientazione noir-punk, in arrivo nel 2023.

We Are OFK (di Team OFK) gli sviluppatori parlano dell’avventura musicale e autobiografica, in arrivo quest’estate.

Silt (di Spiral Circus Games) gli sviluppatori parlano del titolo simil-Limbo nelle profondità degli oceani, in arrivo a giugno.

Mini Motorways (di Dinosaur Polo Club) titolo gestionale con grafica minimal in cui costruire strade e gestire il traffico, in arrivo oggi.

Wayward Strand (di Ghost Pattern) un’avventura grafica in stile cartoon ambientata nell’Australia rural degli anno ’70, in arrivo il 21 luglio.

Cult of The Lamb (di Devolver Digital e Massive Monster) nuovo breve trailer dell’action-adventure in cui fare il proprio culto in un mondo con tanti animaletti, in arrivo nel 2022.

Another Crab’s Treasure (di Aggro Crab) molto spazio per l’annuncio il titolo souls like (o meglio, shells like, ci scherzano gli sviluppatori) con protagonista un paguro armato di forchetta, in arrivo nel 2023.

Dopodiché c’è stata una veloce carrellata di alcuni altri titoli in arrivo:

One Shot: World Machine Edition

Gibbon: Beyond The Trees

Idol Manager

Card Shark

Cursed to Golf

A Guidebook of Babel

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition

Qui sotto potete vedere l’intero Indie World, con sottotitoli in italiano.