Apex Legends Mobile: ufficiale la data di lancio

[aggiornato] Apex Legends Mobile ha una data d’uscita ufficiale. Respawn Entertainment ha confermato che il battle royal sarà disponibile per iOS e Android dal 17 maggio. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio della season 1, che potete vedere qui sotto. Nel finale del trailer si vede anche la nuova leggenda che si unirà al gruppo, che con ogni probabilità è quel Fade leakato precedentemente.

[news originale]

Apex Legends Mobile uscirà questo mese, come ha dichiarato Respawn Entertainment in un panel tenutosi la scorsa settimana. Ha confermato che il battle royale free-to-play avrà 10 leggende giocabili al lancio insieme alle versioni classiche di King’s Canyon e World’s Edge. Secondo le fonti che hanno parlato con l’insider Tom Henderson, il gioco sarà disponibile il 17 maggio per iOS e Android.

In un report su Exputer, Henderson ha rivelato che nove delle Leggende giocabili provengono dal gioco attuale, mentre la decima sarebbe un personaggio esclusivo per dispositivi mobili chiamato Fade. La sua passiva “Slipstream” fornisce un breve aumento della velocità di movimento dopo una scivolata, mentre la sua abilità tattica “Flash Back” permette al giocatore di “tornare al punto in cui si trovava tempo fa dal Void”. La sua Ultimate si chiama “Phase Chamber” e permette di dispiegare una gabbia per trasportare tutte le Leggende nel raggio d’azione nel Void.

Pare che Fade abbia una maschera a forma di teschio e un’armatura rossa e argento con riflessi dorati (aspetto che sarebbe diverso da quello di Revenant). Ulteriori informazioni sul suo background sono in arrivo nei prossimi giorni. Le altre Leggende sono Mirage, Pathfinder, Octane, Lifeline, Gibraltar, Caustic, Wraith, Bloodhound e Bangalore.

Vedremo se tutto questo verrà dunque confermato ufficialmente in Apex Legends Mobile, noi ve lo faremo sapere. Vi ricordiamo infine i premi che si ottengono se si effettua la pre-registrazione al gioco.