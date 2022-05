Terraforming Mars: arriva l’update Hellas & Elysium

Asmodee Digital ha annunciato che Hellas & Elysium, il nuovo DLC per Terraforming Mars (versione digitale del celebre gioco da tavolo), è disponibile per tutti i giocatori su PC, iOS e Android. La conquista del Pianeta Rosso continua con due nuove mappe, Hellas ed Elysium, e nuove modifiche ai Riconoscimenti e alle Milestone aggiunte al gioco per maggiori opportunità strategiche.

Hellas ed Elysium introdurranno i seguenti contenuti nel gioco base:

Due nuove mappe, Hellas ed Elysium.

Nuove opportunità strategiche: il DLC modificherà i riconoscimenti e le milestone in Terraforming Mars. Dal riconoscimento Space Baron e la milestone Polar Explorer di Hellas, all’obiettivo unico del titolo Estate dealer di Elysium.

Qui sotto potete vedere il tweet di Asmodee Digital.

Hellas & Elysium, the DLC for Terraforming Mars 🚀 has successfully landed!

Get it today on Steam, GoG, mobile (iOS and Android) and the Epic Game Store.

✅ https://t.co/97e5RuFQAA pic.twitter.com/dLxPwkxMUZ

— Asmodee Digital (@AsmodeeDigital) May 11, 2022