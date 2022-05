Indie World: i fan non sono troppo contenti degli annunci

Un’altra presentazione dell’Indie World significa un’altra opportunità per i fan di determinati giochi di avere i loro sentimenti calpestati e infranti contro le pareti. Ebbene si: molti non sono stati per nulla contenti degli annunci della presentazione di oggi, e hanno persino puntualizzato su due titoli nello specifico che continuano ad essere attesi con trepidazione ma di cui non si sa nulla a riguardo. Se avete un’idea di come gira il mercato del mondo indie, saprete che ci rivolgiamo a due giochi in particolare:

Team Cherry Hollow Knight Silksong è il primo, e il seguito del celebre titolo uscito nel 2017. I fan aspettano con ansia notizie riguardanti la casa sviluppatrice, ovvero, e ancora una volta dovranno rimanere con la bocca asciutta.

Per secondo, abbiamo Sports Story, annunciato anch’esso nel 2019 per Nintendo Switch, e l’ennesimo videogioco di cui ancora non si sa nulla.

Questa volta quelle speranze sono state in parte alimentate da una recente dichiarazione rilasciata dallo sviluppatore Team Cherry in occasione dell’accettazione di un Unity Award 2021. “Siamo onorati che Hollow Knight Silksong abbia vinto l’Unity Award 2021 per il gioco più atteso e apprezziamo enormemente tutti i fan che ci supportano mentre lavoriamo al gioco. Grazie mille. Non vediamo l’ora che arrivi il giorno possiamo condividere il gioco con tutti voi. Non può essere troppo lungo, sicuramente!”

Purtroppo non sappiamo ancora nulla, e brancolare nel buio può essere molto fastidioso. Speriamo che nel prossimo Indie World di Nintendo riusciremo ad assistere ad annunci favolosi, e chi lo sa, magari anche di Hollow Knight Silksong e di Sports Story.