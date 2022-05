The Elder Scrolls Online accoglie un famoso doppiatore

Grandi sorprese sembrano arrivare nel celebre mmorpg di The Elder Scrolls Online, sviluppato da ZeniMax Online Studios. Infatti, l’attore de Il Signore degli Anelli Billy Boyd, che ha interpretato lo hobbit Pipino nella rivisitazione della saga da parte di Peter Jackson, sta lavorando a un altro progetto fantasy, per l’appunto The Elder Scrolls Online. Boyd farà come doppiatore all’elfo Brahgas, che introduce i giocatori al nuovo gioco di carte all’interno del gioco chiamato Tales of Tribute, che arriva attraverso l’espansione High Isle.

“È un giocatore d’azzardo. È un chiacchierone. Gli piacciono le persone. Il modo in cui attacca questo nuovo gioco di carte è il modo in cui attacca la vita: tutto dentro. Si tratta di una persona che punta sempre su tutto”, dice Boyd in un video dietro le quinte. “Penso che una serata al pub con Brahgas – un paio di birre, un po’ di Tales of Tribute – lo addolcirebbe un pochettino”.

L’espansione di High Isle per ESO verrà lanciata il 6 giugno su PC e il 21 giugno su console. Il nuovo gioco Tales of Tribute non è diverso da altri giochi di carte nell’universo come The Witcher’s Gwent. Il gioco è stato originariamente lanciato nel 2014 e ha raggiunto più di 20 milioni di giocatori. L’espansione High Isle fa parte dell’avventura lunga un anno del gioco, Legacy of the Bretons, e porta i giocatori in una parte di Tamriel che non hanno mai visto prima.