Marvel’s Avengers: poco entusiasmo per la novità

L’account Twitter ufficiale di Marvel’s Avengers non fa menzione di quanto l’outfit farà arretrare i giocatori di Thor, ma presumibilmente sarà in linea con le precedenti tute MCU, vale a dire che dovrebbe costare 1.400 crediti. Inoltre, non si sa esattamente quando uscirà domani, ma presumibilmente sarà insieme al consueto aggiornamento giornaliero del negozio. Come ti aspetteresti, molti fan di Marvel’s Avengers sono entusiasti di vedere finalmente l’outfit aggiunto al gioco, ma questa eccitazione non è universale. Tutt’altro, in realtà. Ci sono molti giocatori con una serie di lamentele, tra cui la tuta stessa, il suo prezzo e come viene rilasciata quando i fan sono alla disperata ricerca di nuovi contenuti.

Fate wills it so. Inspired by the Marvel Cinematic Universe, Thor's Marvel Studios' Avengers: Infinity War Outfit depicts a god seeking vengeance and victory. Find it in the Marketplace tomorrow! pic.twitter.com/rAtFKy3WRW — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) May 11, 2022