PlayStation investe 300 milioni in titoli first party

I giochi first party sono sempre stati al centro della strategia PlayStation di Sony e questo è diventato doppiamente vero negli ultimi dieci anni circa. Considerando il successo che l’azienda ha riscosso con megaton first party come Uncharted, The Last of Us, God of War, Horizon e altri, sebbene i cali di PlayStation Plus siano comunque devastanti, non dovrebbe sorprendere nessuno che questa sia un’area in cui Sony vuole vedere una crescita continua. A tal fine, la società sta investendo un altro ingente importo a tale scopo. Nella sua recente chiamata sugli utili trimestrali, Sony ha affermato che investirà altri 300 milioni di dollari nello sviluppo di software first party. Hanno anche spiegato la loro motivazione, la quale dice:

“Prevediamo di aumentare le spese di sviluppo del software volte a rafforzare il software proprietario nei nostri studi esistenti di circa ¥ 40 miliardi [$ 308 milioni]”, ha affermato Sony.

È interessante notare che Sony afferma anche che questi giochi verranno rilasciati su “più piattaforme”.

“Andando avanti, miriamo a far crescere il business dei giochi rafforzando il nostro software proprietario e distribuendo quel software su più piattaforme”, ha affermato la società.

Con ogni probabilità, questo si riferisce ai giochi first party che verranno rilasciati anche per PC, oltre che alla loro uscita sulla console di PlayStation. Non è un segreto, dopotutto, che Sony stia cercando di espandere la sua presenza anche nello spazio PC, avendo già portato sulla piattaforma personaggi del calibro di God of War, Horizon Zero Dawn e Days Gone. Uncharted: Legacy of Thieves Collection uscirà anche per PC quest’anno, forse a giugno.