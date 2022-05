The Legend of Heroes Kuro No Kiseki II Crimson Sin: pubblicate nuove informazioni

Falcom ha rilasciato nuove informazioni e screenshot per The Legend of Heroes Kuro No Kiseki II Crimson Sin, introducendo nuovi personaggi. Ad aprile è stato presentato il trailer sul combat system. Ricordiamo che il primo capitolo della serie arriverà anche su PS5 e PC. Di seguito una panoramica delle informazioni:

Personaggi

Celis Ortesia

Sebbene possa essere minuta e avere l’aspetto di una bambina, ha anche un temperamento litigioso, guarda torvo chiunque non le piace e sorride minacciosamente a chiunque ritenga un degno avversario.

Rion Balthazar

Sebbene sembri un giovane eloquente e amichevole, mostra un lato spietato in combattimento.

Altera

Un Hollow rosso di tipo fata simile nell’aspetto a Van’s Hollow Core AI Mare.

Grendel-Zolga

Lo stato trasformato in nero-rossastro di un uomo misterioso con un cappotto e un cappello neri, ottenuto attraverso l’Altera del nucleo cavo.

Storia

Dopo la scomparsa della minaccia dell’organizzazione mafiosa Armata, la Repubblica del Calvard ha riacquistato la pace di un tempo. Ma un giorno, in un angolo di Edith City, si verifica un bizzarro incidente in cui una squadra delle operazioni speciali del CID (Central Intelligence Department) è stata trovata massacrata. La polizia di Calvard e la Gilda dei Bracciali iniziano a indagare sulla questione. Ma sentendo che potrebbe arrivare un nuovo momento di caos, anche le fazioni clandestine iniziano a fare mosse. Nel frattempo, anche Spriggan Van Arkride inizia la sua indagine, avviata dalla visita di una persona inaspettata. Chi è il colpevole del massacro? Perché l’hanno fatto? E cosa accadrà ad Agnes, che è alla ricerca dell’Ottava Genesi, l’ultima eredità del bisnonno? Il ruggito brutale di una bestia cremisi e l’incontro con un ragazzo e una ragazza che cercano qualcosa li condurranno lungo un sentiero da cui non possono sfuggire.

The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin uscirà questo autunno per PS4 e PS5.