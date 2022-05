Shadow Hearts: Universal Entertainment ne registra il marchio in Giappone

Shadow Hearts è una serie di giochi di ruolo che vede la sua uscita ufficiale su console Sony nel lontanissimo 2003. Ne sono poi seguiti altri due giochi: Shadow Hearts: Covenant ( per PlayStation 2 nel 2004) e Shadow Hearts: From The New World ( per PlayStation 2 nel 2005). Con la chiusura della trilogia calò il sipario anche sulla serie in generale, non vi era alcun indizio che facesse pensare ad un remake o ad un sequel; difatti nel 2021, un rappresentante della Universal Entertainment confermò che all’epoca non vi era alcun piano per quanto riguarda un remake o un sequel del titolo.

Si erano perse tracce del titolo nei meandri del tempo, fino a questo momento. Pare infatti che con il rinnovato servizio PlayStation Plus di Sony , che include un catalogo di classici ( compresi quindi quelli per PS 2),abbia permesso alle acque di smuoversi in questa direzione. Infatti, in Giappone, l’azienda ha depositato ufficialmente un marchio per ” Shadow Hearts” lo scorso 27 aprile, reso poi pubblico l’11 maggio, è dunque possibile che il titolo venga incluso nel catalogo PS2 di PlayStation?

Senza alcuna ombra di dubbio è molti interessante che questa serie cult per PlayStation 2 torni a far parlare di sè a distanza di così tanti anni. In attesa di ulteriori notizie al riguardo, vi ricordiamo che ieri si è tenuto l’evento Nintendo interamente dedicato agli Indie.