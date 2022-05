Rakuen: in arrivo per Nintendo Switch e mobile

Laura Shigihara, sviluppatrice del titolo, ha annunciato che rilascerà entro la fine del 2022 una versione Nintendo Switch e mobile del gioco adventure Rakuen.

Il titolo è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam il 10 maggio 2017.

Rakuen è un gioco di avventura su un ragazzino che vive in ospedale. Un giorno, il Ragazzo chiede a sua madre di accompagnarlo nel mondo fantastico dal suo libro di fiabe preferito, in modo che possa chiedere al Guardiano della Foresta di esaudire un desiderio. Per esaudire il suo desiderio, il Ragazzo deve completare una serie di sfide che ruotano attorno all’aiutare i suoi vicini in ospedale interagendo con i loro alter ego nel mondo fantastico.