Starfield: “veramente fantastico” afferma Stephen Ford

Il prossimo gioco di ruolo open world di Bethesda, Starfield , è a pochi mesi dalla data di lancio dell’11 novembre e non abbiamo ancora visto alcun gameplay reale per questo titolo. Tra questo e il track record di Bethesda con i suoi giochi di ruolo pieni di bug, alcuni fan sono naturalmente preoccupati per la stabilità tecnica del gioco, anche se un probabile contendente per il cast vocale di Starfield ha rassicurato i fan sul fatto che il gioco sarà davvero eccezionale.

Twittando in risposta a uno di questi commenti su Twitter, l’attore Stephen Ford (che ha spesso preso in giro il suo ruolo nel gioco e condivide una sorprendente somiglianza con uno dei personaggi in un recente poster) ha affrontato le preoccupazioni relative a un lancio con bug e ha affermato che il gioco sarà “veramente fantastico”. Ovviamente, non sappiamo con certezza se Ford sia nel gioco o meno e se ci abbia giocato o meno, quindi per ora è meglio prendere queste informazioni con le pinze.

Per quanto riguarda quando vedremo di più su Starfield , l’imminente vetrina Xbox-Bethesda sembra essere la scommessa migliore al momento, soprattutto considerando il fatto che il direttore creativo Todd Howard ha anche promesso una rivelazione del gameplay di Starfield quest’estate.