Dying Light 2 Stay Human: ecco cosa introduce il nuovo update

I giocatori di Dying Light 2 Stay Human hanno dovuto fare i conti con un bug importante che non gli permetteva di proseguire nel gioco, intrappolandoli letteralmente nell’area del Prologo senza possibilità di proseguire, nemmeno in seguito alla cancellazione di quest’ultima. Fortunatamente Techland ha rilasciato un nuovo Hotfix volto a risolvere nello specifico proprio questo problema.

Ovviamente l’1.31 non risolve solamente la questione del prologo, pur non essendo molto grande infatti ha apportato diverse migliorie al titolo come il problema della connettività ed anche la risoluzione di un ulteriore bug che impediva di riposare in zone sicure.

Insomma è da tenere conto che il titolo è costantemente in aggiornamento anche per quanto riguarda i contenuti; attualmente è infatti in corso una serie di eventi booster a tempo limitato. Quello più recente è Blu Moon ( va da oggi al 16 maggio), fornisce immunità alle infezioni notturne e una maggiore resistenza chimica.

L’ultima patch importante ha aggiunto su Dying Light 2 Stay Human il New Game Plus e armi leggendarie, tuttavia l’aggiornamento è disponibile per PS4,PS5 e PC ma molto presto dovrebbe essere disponibile anche per Xbox One, Xbox Series X/S.

Techland non è quindi avara di aggiornamenti e contenuti e per i dettagli sull’aggiornamento finale del DLC di Hellraid.