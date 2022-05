Stream If You Can: oggi in onda la finale sul canale Twitch di Red Bull

A due mesi dal primo incontro dei concorrenti, l’evento Stream If You Can è ormai arrivato alla sua fase finale.

Infatti, il talent show di Red Bull e Melagoodo, avrà finalmente un vincitore, lo streamer di domani. Condotto dallo streamer GabboDSQ, lo show punta a “mettere le ali” al creator di domani. A sfidarsi in questa ultima fase saranno tre finalisti che dovranno dimostrare in 20 minuti di saper padroneggiare qualsiasi titolo videoludico nonché di riuscire ad intrattenere anche solo con la loro personalità. La giuria sarà composta dal conduttore e da due guest star, gli streamer della Melagoodo Crew Dread e Delux che però non sarà l’unica a decidere le sorti di questa finale. Infatti, anche gli spettatori potranno dire la loro ed eleggere lostreamer più promettente che riceverà come premio, l’ingresso nella Crew e la partnership con Red Bull.

L’evento Stream If You Can sarà fruibile oggi a partire dalle ore 16:00 sul Canale Twitch di Red Bull Italia.