Nintendo Switch Online continuerà a crescere, secondo Furukawa

Nintendo Switch Online, il servizio a pagamento che permette agli abbonati di usufruire del servizio di gioco online per i titoli Nintendo Switch compatibili, è in continua crescita e aggiornamento. Non ha infatti stupido il fatto che l’abbonamento continui a vedere, nel corso del tempo, una crescita lenta ma costante e, con 32 milioni di abbonati lo scorso novembre, pare che questo valore sia destinato ad essere duraturo nel tempo.

A parlarne direttamente è il presidente di Nintendo, Shintaro Furukawa che conferma la crescita graduale dei dati ( sebbene questi ultimi non siano stati forniti ufficialmente). Ecco quanto dichiarato:

Il totale degli abbonati Nintendo Switch Online non è stato aggiornato dai 32 milioni dello scorso settembre, ma sta gradualmente aumentando di pari passi con l’aumento delle vendite di Nintendo Switch. Certo, ci sono clienti che lasciano scadere il loro abbonamento senza poi rinnovarlo, quindi credo che sia importante continuare a rilasciare software che consentano ai giocatori di continuare a divertirsi, non solo tramite il gioco online ma nella loro esperienza di gioco complessiva. Continueremo quindi ad espandere i nostri servizi e a creare nuovi contenuti per i nostri clienti durante tutto l’anno

In effetti Nintendo in questo senso è stata molto attiva, aggiornando frequentemente la libreria del servizio ( con nuove aggiunte per NES e SNES), rilasciando inoltre periodicamente aggiornamenti per le librerie di N64 e Sega Genesis.

Vi è inoltre un rumor che parla della possibilità che anche i giochi per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance si aggiungano molto presto al servizio in abbonamento, ma questa voce deve essere ancora confermata. Nel frattempo, sapevate che Rakuen è ufficialmente in arrivo per Nintendo Switch e mobile?