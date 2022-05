FIST Forged In Shadow Torch: annunciate le versioni fisiche per PlayStation e Switch

L’editore di videogiochi Microids è entusiasta di annunciare la firma di un accordo internazionale di co-publishing Bilibili. per le versioni fisiche di FIST: Forged In Shadow Torch per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch saranno prodotte da Microids e saranno disponibili nel terzo trimestre del 2022. Di seguito la dichiarazione di Zhang Feng, SVP di Bilibili:

Riteniamo che questa collaborazione per l’uscita fisica di F.I.S.T. abbia un significato speciale per Bilibili Game. Ci auguriamo che il grande potenziale dei giochi indie cinesi possa essere scoperto dai giocatori di tutto il mondo. Fortunatamente, con l’aiuto di Microids, la domanda può finalmente trovare risposta. Ci auguriamo che le versioni fisiche offrano ai giocatori affamati di sfide una piacevole avventura a Torch City.



Mentre Yves Bléhaut, Senior VP Strategic Partnerships di Microids ha commentato:

Questo accordo di co-publishing segue la recente apertura del nostro ufficio in Cina e segna una nuova pietra miliare nello sviluppo della nostra attività in questo territorio chiave, con il supporto delle principali aziende di videogiochi locali.

Di seguito una panoramica del gioco, tramite PlayStation Store:

Dopo che gli animali di Torch City sono stati sconfitti dalla Legione Robotica invasiva nella Guerra della Resistenza sei anni fa, l’ex combattente della Resistenza Rayton il coniglio ha mantenuto un basso profilo. L’arresto di un amico significava che non aveva altra scelta che mettere il suo gigantesco pugno di metallo e combattere contro coloro che lo opprimevano. Non sapeva che presto sarebbe stato coinvolto in un vortice di cospirazioni che coinvolgevano la Legione, la Resistenza e la Rat Gang.

Caratteristiche

Mappe senza soluzione di continuità piene di sfide da esplorare : esplorate più di una dozzina di aree uniche in una mappa in stile platform d’azione. Le meccaniche di base del combattimento, della risoluzione di enigmi.

FIST: Forged in Shadow Torch è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, PC tramite Steam e Epic Game Store.