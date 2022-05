Need For Speed Mobile: gameplay trafugato?

Un utente Reddit ha di recente caricato un video di gioco di meno di un minuto che mostra un titolo mobile di corsa, e presumibilmente si tratta proprio di Need For Speed. All’inizio di quest’anno, infatti, gli annunci di lavoro avevano confermato che TiMi Studio fosse a lavoro proprio alla versione Mobile del famigerato gioco e che si tratterebbe di un open world in collaborazione con EA e, da quanto dichiarato dallo stesso utente Reddit, basato su Unreal Engine 4.

Non ci sono stati annunci ufficiali in merito, ma grazie a questa fuga di notizie gli utenti potrebbero averne un assaggio in grande anteprima. Come detto poc’anzi il gioco sarebbe un open world e utilizzerebbe la stessa mappa di Need For Speed del 2019, che si svolge a Palm City, una riproduzione di Miami. Secondo quanto dichiarato dall’utente al momento sarebbero disponibili solo tre auto: McLaren F1, Lamborghini Aventador SVJR e Lamborghini Gallardo. Ha inoltre aggiunto che non vi è alcuna storyline o inseguimento e che i potenziamenti sarebbero molto simili a Need For Speed Edge.

Ovviamente, come già specificato, trattasi di fughe di notizia senza alcun fondamento di ufficialità, dunque è sempre bene rimanere con i piedi per terra; tuttavia ciò che di certo sappiamo è il nuovo gioco del franchise è attualmente in lavorazione presso Criterion per PC e console.