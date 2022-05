Starfield e Redfall rimandati al 2023

Due dei più importanti giochi in uscita nel 2022 sono stati rinviati, ossia Starfield e Redfall. Bethesda ha pubblicato una dichiarazione su Twitter in cui ha annunciato che entrabi i titoli sono stati posticipati alla prima metà del 2023. Ecco cosa ha scritto il publisher in un recente comunicato:

I team di Arkane Austin (Redfall) e Bethesda Game Studios (Starfield) hanno ambizioni incredibili per i loro giochi e vogliamo assicurarci che riceviate le versioni migliori e più curate Vogliamo ringraziare tutti per il loro entusiasmo per Redfall e Starfield. Questa energia è una parte enorme di ciò che ispira tutti noi ogni giorno e guida il nostro entusiasmo per ciò che stiamo creando. Non vediamo l’ora di condividere il nostro primo deep dive nel gameplay di Redfall e Starfield



Probabilmente i materiali di gameplay legate ad entrambe le opere saranno mostrate all’Xbox & Bethesda Games Showcase il 12 giugno. Todd Howard, Game Directordi Starfield, aveva dichirato l’anno scorso che una presentazione completa del gioco era prevista per l’estate del 2022.

Sia Starfield che Redfall sono stati presentati formalmente all’E3 di Microsoft dello scorso anno. Todd Howard ha dichiarato nel novembre dello scorso anno che Bethesda si sentiva “fiduciosa” di riuscire a rispettare la data di lancio prevista. L’annuncio di Redfall all’E3 dello scorso anno era stato accompagnato da una finestra di lancio per l’estate del 2022, anche se, in assenza di aggiornamenti sul gioco da allora, un ritardo sembrava sempre più probabile.

Sia Starfield che Redfall sono in fase di sviluppo per Xbox Series X/S e PC.