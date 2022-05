Yu-Gi-Oh! Master Duel: parte da oggi il Festival Fusion

È il momento di fondere i vostri Mostri per dare vita a qualcosa di ancora più potente… Il Festival Fusion debutta oggi su Yu-Gi-Oh! Master Duel, effettuate ora il login e iniziate a Duellare. Questo evento speciale a tempo limitato vedrà i Duellanti concentrarsi sul potere delle Evocazioni Fusione. Durante il Festival Fusion i giocatori potranno costruire i propri Extra Deck utilizzando unicamente Mostri Fusion. Questi Mostri possono essere evocati usando altri mostri come Materiale Fusion ed essere combinati in Mostri Fusion, una potente amalgama delle loro parti. Con la giusta combinazione di Mostri Fusion e carte necessarie per evocarli, i giocatori potranno puntare alla vittoria e iniziare a scalare la classifica.

I Duellanti che parteciperanno al Festival Fusion competeranno per ottenere medaglie, necessarie per sbloccare ricompense speciali. Vincitori e vinti, tutti guadagneranno medaglie, ma solo se porteranno a termine il Duello.

Con oltre 30 milioni di download in tutto il mondo, Yu-Gi-Oh! Master Duel è l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili (TCG). Collezionate più di 10.000 carte ripercorrendo oltre due decadi di storia del Duello e costruite i vostri Deck personali. Prendete parte in prima persona o siate spettatori di entusiasmanti Duelli, magistralmente renderizzati in 4K, con animazioni strabilianti e una colonna sonora mozzafiato.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è disponibile gratuitamente per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.