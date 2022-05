Annunciato il nuovo smartphone Xperia 1 IV

Sony presenta oggi il nuovo smartphone Xperia 1 IV, sviluppato in modo specifico per chi è alla ricerca delle funzionalità più innovative del settore, in particolare in termini di tecnologie d’immagine avanzate, funzioni di gaming e potenza audio, tutto racchiuso in un dispositivo dal design compatto e moderno. Le funzionalità foto e video più avanzate in uno smartphone con capacità di registrazione di video in slow-motion in 4K a 120 frame per secondo (fps) su tutte le ottiche, combinate a esperienze immersive di gioco in streaming e riproduzione musicale

Obiettivo da 85-125 mm con il primo vero zoom ottico al mondo e sensore d’immagine con elevata velocità di lettura a 120 fps su tutti e tre gli obiettivi, per non perdere nessun istante prezioso.



Funzioni “Videography Pro” e “External monitor” con streaming live.

Display da 120 Hz per prestazioni grafiche incredibilmente fluide e rilevamento del tocco ad alta velocità a 240 Hz, per garantire ai gamer il massimo controllo dell’azione.

Funzione “Game Enhancer”, in grado di regolare con precisione la qualità dell’immagine e dell’audio durante il gioco e di supportare lo streaming live, per la condivisione di contenuti in tempo reale.

Display 4K HDR 120 Hz con luminosità di circa il 50% superiore e HDR drive in tempo reale.

Speaker stereo full-stage perfezionati e registrazione audio di alta qualità con “Music Pro”.

Batteria da 5.000 mAh, potente e duratura per utilizzi prolungati, con Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform e Corning Gorilla Glass Victus.

Confezione plastic-free, con dimensioni ridotte della metà rispetto ai modelli precedenti senza caricabatterie e cavi accessori. Riduzione fino al 36% delle emissioni di CO2 per unità rispetto al trasporto di prodotti in confezioni di dimensioni convenzionali.