Resident Evil: teser trailer della serie live-action Netflix

Il 14 luglio debutterà su Netflix la nuova serie live-action di Resident Evil, celebre serie con zombie di Capcom che nel tempo ha avuto tanti adattamenti per grande e piccolo schermo, basti pensare anche solo al film di Sony dello scorso anno, Welcome to Raccoon City, o della serie in computer grafica, Infinite Darkness, pubblicata sempre su Netflix nel 2021. E poco fa, è stato rilasciato il teaser trailer della nuova serie live action, che potete vedere in fondo alla notizia.

La storia segue Jade Wesker, figlia del noto personaggio della saga, Albert Wesker, mentre “combatte per la sopravvivenza in un mondo invaso da infetti assetati di sangue e creature folli”. In questa carneficina assoluta, Jade è perseguitata dal suo passato di New Raccoon City, dagli agghiaccianti legami del padre con la Umbrella Corporation ma soprattutto da ciò che è accaduto a sua sorella Billie. Come si vede poi dal filmato, la parte “apocalittica” si svolge a Londra nel 2036, successiva al virus mortale di New Raccon City del 2022.

Oltre a Lance Reddick nel ruolo di Albert Wesker, il cast comprende Ella Balinska (Jade nel 2036), Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti e Turlough Convery.

La serie è prodotta da Constantin Films. Lo showrunner Andrew Dabb (“Supernatural”) è co-sceneggiatore insieme a Mary Leah Sutton (“Tell Me a Story”). I produttori esecutivi sono Dabb, Sutton, Robert Kulzer e Oliver Berben della Constantin Film. L’amministratore delegato della Constantin Film Martin Moszkowicz produce.

Qui sotto potete vedere il trailer della serie live action Resident Evil.