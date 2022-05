Farming Simulator 19 Ambassador Edition annunciata da GIANTS Software

Il publisher e sviluppatore GIANTS Software ha annunciato la riedizione auto-pubblicata di uno dei suoi simulatori top nella Farming Simulator 19 Ambassador Edition, che uscirà il 21 giugno per PC, Playstation 4 e Xbox One, con un pacchetto che include tutte le espansioni e I DLC: contiene dunque entrambe le espansioni e sei DLC in aggiunta al gioco base.

Sono incluse le espansioni Platinum e Alpine Farming, che arricchiscono il gioco con una mappa delle Alpi tedesche e una vasta gamma di veicoli e macchinari. Il gioco è ulteriormente arricchito dall’inserimento di Kverneland, Vicon, Bourgault e altri marchi leader del settore grazie ad un set di diversi DLC, tutti contenuti in una confezione da 2 dischi.

Farming Simulator 19 – Base Game

Farming Simulator 19 – Platinum Expansion

Farming Simulator 19 – Alpine Farming Expansion

Farming Simulator 19 – Anderson Group Equipment Pack

Farming Simulator 19 – Kverneland & Vicon Equipment Pack

Farming Simulator 19 – GRIMME Equipment Pack

Farming Simulator 19 – John Deere Cotton DLC

Farming Simulator 19 – Bourgault DLC

Farming Simulator 19 – Rottne Pack

Se i giocatori amanti dei giochi sandbox più rilassanti, sia in modalità singola che coop, vogliono avvicinarsi al mondo dell’agricoltura, all’allevamento di animali o alla silvicoltura: Farming Simulator 19: Ambassador Edition rappresenta la porta di accesso perfetta all’interno della serie.

Qui sotto una serie di screenshot della nuova edizione.

Boris Stefan, Head of Publishing in GIANTS Software, commenta in merito:

“Con la riedizione, ora auto-pubblicata, del gioco, offriamo un ottimo rapporto prezzo-qualità. Considerando lo scopo generale di questo pacchetto e l’enorme ammontare di contenuti che offre, il momento ideale per iniziare l’attività di farming è ora.”

In sintesi, la Ambassador Edition contiene tre mappe di paesaggi europei ed americani per costruire ed espandere la propria attività agricola. Più di 475 macchinari autenticamente digitalizzati di Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra e molti altri produttori internazionali sono a disposizione dei giocatori per affrontare una grande varietà di attività agricole. Inoltre, un numero elevato di contenuti generati dagli utenti migliora l’esperienza di farming, con migliaia di mods già testati e disponibili gratuitamente per il download attraverso l’apposita interfaccia all’interno del gioco.

La versione PC è anche la base per il multiplayer competitivo e la Farming Simulator League (FSL). Potete vedere qui sotto il video introduttivo della quarta stagione di FSL e sintonizzarvi sul live-stream del torneo nel weekend del 14 e 15 maggio sui canali ufficiali di GIANTS Software.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale di Farming Simulator. Ricordiamo infine che il capitolo 22 della serie era uscito lo scorso novembre.