Pokémon Home: arriva la versione 2.0.0

L’aggiornamento 2.0.0 di Pokémon Home annunciato oggi si prospetta davvero sorprendente, poiché finalmente permette lo scambio dei pokémon nei rispettivi giochi di Leggende Pokémon Arceus e Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente nell’app dedicata alla raccolta dei mostriciattoli tascabili. Precedentemente, soltanto Spada, Scudo e le versioni di Let’s Go permettevano il servizio cloud storage, ma adesso è arrivato il momento anche per le versioni più recenti, e non solo. The Pokémon Company ha dichiarato che ci saranno dei bonus speciali per chi eseguirà le seguenti procedure:

Per festeggiare la nuova compatibilità di Pokémon Diamante Lucente , Pokémon Perla Splendente e Leggende Pokémon Arceus con Pokémon HOME , i giocatori riceveranno in regalo dei Pokémon speciali collegando ciascun gioco all’applicazione.

Depositando un Pokémon da Leggende Pokémon Arceus alla versione di Pokémon Home per Nintendo Switch, sarà possibile ricevere un Rowlet, un Cyndaquil e un Oshawott con il livello di impegno al massimo tramite Dono Segreto nell’applicazione per dispositivi mobili.

Depositando un Pokémon da Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente alla versione di Pokémon Home per Nintendo Switch, sarà possibile ricevere un Turtwig, un Chimchar e un Piplup con abilità speciali tramite Dono Segreto nella versione dell’app per dispositivi mobili.

Inoltre, l e mosse che i Pokémon possono imparare in Leggende Pokémon Arceus , Pokémon Diamante Lucente , Pokémon Perla Splendente , Pokémon Spada e Pokémon Scudo possono essere molto diverse da quelle che possono imparare in altri giochi, per cui non verranno conservate quando i Pokémon sono trasferiti. Quando un Pokémon viene trasferito in un altro gioco per la prima volta, le mosse che potrà utilizzare dipenderanno dal suo livello.

In generale, ci sono tante informazioni a cui tenere conto, quindi vi consigliamo di guardare di persona il sito in cui potrete documentarvi su tutte le feature in arrivo nella versione 2.0.0 dell’applicazione per dispositivi mobili e Nintendo Switch.