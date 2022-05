Bail or Jail: disponibile la demo gratuita

La demo gratuita di Bail or Jail è finalmente disponibile su Steam, e i giocatori potranno provare in anteprima il titolo sviluppato da FREE STYLE Inc. in collaborazione con Konami Digital Entertainment. Insieme, hanno creato un titolo alquanto originale e curioso che prende gli elementi di uno dei giochi di gruppo più semplici di sempre, ovvero guardia e ladri, e li unisce in un contesto puccioso e non troppo serio con tre giocatori che devono scappare da un mostro, il quale dovrà incarcerarli tutti e tre nell’arco di 3 minuti. Ciò garantisce partite estremamente veloci e rapide, per non complicare troppo la vita ai giocatori che magari si trovano in netto svantaggio: potranno semplicemente riprovare e via.

La demo presenta Alisa e Alex, il duo di fratelli della squadra umana, e Patches, uno dei mostri disponibili nel gioco. Il team umano avrà a disposizione tre minuti per scappare, nascondersi e utilizzare le lanterne per stordire temporaneamente il mostro ed evitare così la cattura. Il mostro ha la capacità di passare attraverso muri e altri ostacoli presenti sulla mappa per tendere imboscate alle sue vittime. Quando Bail or Jail verrà pubblicato, avrà rispettivamente:

Nove mappe.

Più personaggi rispetto alla demo.

Numerose lanterne per cambiare il gameplay.

Rimanete sintonizzati per sapere di più sul titolo.