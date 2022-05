MultiVersus: arriva la closed alpha del gioco

Vi ricordate di MultiVersus? Il gioco è in sviluppo da parte di Player First Games e dal suo grande annuncio ben 5 mesi fa, sono state mostrate piccole scene di gameplay che hanno fatto sperare i fan del picchiaduro, poiché si tratta di un progetto davvero ambizioso. Considerando le tempistiche dell’EVO, ovvero il tornero competitivo dei picchiaduro che si tiene d’estate, sarete felici di sapere che MultiVersus ci sarà, e la prossima settimana si potrà assistere in prima persona al gameplay del gioco grazie alla closed alpha. Durerà dal 19 fino al 27 maggio, e tutto il prezioso feedback che verrà dato agli sviluppatori li aiuterà a realizzare un titolo ancora più magnifico. In particolare, oggi è stato anche pubblicato un nuovo video dedicato a MultiVersus, nel quale due membri del team di sviluppo di Player First Games affrontano due giocatori professionisti della Fighting Game Community (FGC): Tony Huynh (Game Director di Player First Games) e Daniel Kraft (Principal Developer di Player First Games) hanno sfidato Tyrell “NAKAT” Coleman e James “VoiD” Makekau-Tyson in un duello alla meglio di tre match nella modalità 2 vs. 2 del gioco. L’incontro è davvero emozionante, e pertanto le aspettative sono davvero alte per il gioco e per il suo impatto nel mercato dei giochi picchiaduro.