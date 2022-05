World of Warcraft: nuovo romanzo in arrivo

World of Warcraft Dragonflight sarà la nona espansione del MMORPG di lunga data di Blizzard e, sebbene attualmente abbia una data di uscita di “quando sarà pronto”, un elenco del romanzo prequel dell’espansione potrebbe fornire indizi su quando Dragonflight potrebbe arrivare ufficialmente. Come notato da Wowhead, un romanzo prequel di Dragonflight è apparso su Amazon con una data di uscita del 22 novembre 2022. Di per sé non è molto su cui basarsi, ma come sottolinea Wowhead, sono stati pubblicati romanzi prequel precedenti circa quattro mesi prima del rilascio di una nuova espansione.

Dato il modello di rilascio del romanzo prequel e supponendo che il romanzo non sia ritardato, sembra indicare che Blizzard stia attualmente mirando a una versione di marzo 2023 per Dragonflight. Questo è già più o meno nello stesso periodo di tempo che molti fan hanno teorizzato avrebbe un senso per il lancio dell’espansione, soprattutto considerando il fatto che Dragonflight non è ancora diventato disponibile per i test nel regno di test pubblico del gioco. In aggiunta alla convinzione che Dragonflight non uscirà nel 2022 ma arriverà invece all’inizio del 2023, c’è il fatto che Blizzard ha recentemente annunciato che Shadowlands avrebbe ricevuto una quarta stagione, una che non includerà nuovi contenuti ma riutilizzerà invece raid e dungeon precedenti. La stagione 4 sarà più breve di una stagione tipica e probabilmente arriverà entro la fine dell’anno. La stagione 3 dell’ultima espansione di World of Warcraft, ovvero Shadowlands, è iniziata a marzo e, se le stagioni passate sono indicative, probabilmente durerà fino a sette mesi.