Silent Hill: Dusk Golem torna a parlare e conferma l’esistenza del gioco

Vi ricordate dell’insider Dusk Golem, molto vicino a tutto ciò che riguarda Capcom e Resident Evil (ha beccato tutti i suoi leak) e soprattutto, estremamente convinto dell’esistenza di un nuovo gioco di Silent Hill. Bene, si è rifatto vivo ed è tornato a parlare proprio dell’horror targato Konami.

Dopo essersi scusato con i suoi fan per la lunga assenza, Dusk Golem ha condiviso tramite Twitter alcuni screenshot (purtroppo rimossi a causa di violazione DMCA) provenienti da una build del 2020 di Silent Hill. Inoltre, l’insider ha affermato che materiali e conferma dell’esistenza del titolo gli sono stati dati da un nuovo informatore, ossia una nuova fonte diversa da quelle del passato. Dunque, il buon Golem suggerisce di non fidarsi al 100% di questa nuova fonte, che però gli avrebbe garantito lo sviluppo del gioco tramite alcune prove inconfutabili.

Sono circa 2 anni che Dusk Golem insiste con l’esistenza di un nuovo titolo legato al franchise di Konami, ma fino a questo momento di conferme ufficiali non ne sono giunte. Però, è molto strano che dopo tutti questi mesi d’assenza, l’insider sia tornato a parlare proprio del gioco horror. Non potendo dare uno sguardo a questi screenshot, non possiamo dire se si tratti di un remake, un rebook o un nuovo capitolo, ma nel primo messaggio Dusk Golem ci fa sapere che potrebbe esserci più di un titolo della serie in sviluppo. Vi ricordiamo infine che Konami ha di recente rinnovato il marchio della sua serie. Non può essere un caso!

(1/2) are a bit dated, from 2020, so maybe this project looks a bit different now. But what I'm choosing to share. I know many will doubt this, but I have a lot of private proof to show this is real, & as always, I continue to wait on the Silent Hill game reveal.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 13, 2022