Star Wars Jedi Survivor: ecco il titolo per il sequel di Fallen Orders

Il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order è Star Wars Jedi: Survivor, è stato affermato dal giornalista di VentureBeat Jeff Grubb. Grubb ha risposto alla domanda di uno spettatore durante il suo spettacolo premium Giant Bomb Grubbsnax. Durante la puntata Grubb ha rivelato di essere a conoscenza del titolo del sequel e dopo che un membro della chat ha indovinato il sottotitolo Survivor commentando:

Star Wars Jedi: Survivor… hai capito. L’hai inchiodato. Ben fatto. Questo è il nome.



Di recente è stato anche affermato dal giornalista che Star Wars Jedi: Survivor non sarà un titolo cross-gen, e uscirà solo per PS5, Xbox Serie X/S e PC. Questo sembra essere un modello per i prossimi giochi EA, molti dei quali sono stati segnalati come esclusivi per current-gen. Questo include anche il nuovo Dragon Age e il prossimo capitolo di Need for Speed. EA ha annunciato ufficialmente un sequel di Star Wars Jedi: Survivor a gennaio. Inoltre la società sta lavorando a un nuovo gioco sparatutto in prima persona di Star Wars guidato dall’ex veterano di LucasArts e co-creatore di Medal of Honor Peter Hirschmann. Hirschmann ha già lavorato ai giochi originali di Star Wars Battlefront, The Force Unleashed e altri, e più recentemente ha diretto il titolo VR 2020 Medal of Honor: Above and Beyond.

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile nel 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.